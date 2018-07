Previo al partido entre La Roja y Rusia de los octavos de final, el diario AS publicó este video en el que se muestra al famoso aficionado con su instrumento animando a su selección a las afueras del Luzhniki Stadium:

Sin embargo, no se le vio la misma felicidad a Manolo cuando la pantalla del estadio (que muestra lo mismo de la transmisión internacional) lo ponchó en primer plano. Al contrario, se le vio triste y con los ojos llorosos, aunque cuando se vio en cámara se quitó su reconocido sombrero, sonrió y hasta animó a sus vecinos para que aplaudieran:

Qué tristeza, Manolo sin su bombo pic.twitter.com/8Zwa6xO5z6 — Raúl Gabriel Campos (@GaboCampos86) July 1, 2018

“Es lamentable que después de diez mundiales no me dejen entrar a los campos como siempre he hecho… yo sin el bombo no soy nada”, había dicho el hincha más famoso de La Roja al diario ABC de su país, que informó que la Fifa había mediado para que Manolo pudiera ingresar su instrumento.

No obstante, por lo que mostró la TV, al parecer en la puerta del estadio la respuesta que recibió el hombre fue diferente.

Aquí, algunos comentarios en redes sociales que surgieron tras la imagen de Manolo triste:

Venga va, ganemos a los #RUS aunque sólo sea para vengar lo que le están haciendo al pobre Manolo el sin bombo — Galvanización (@Galvanizacion) July 1, 2018

Yo quiero que me añoren, como Manolo añora su bombo pic.twitter.com/MwvmzweAC7 — Angel Domínguez ☭ (@AngelDomNac) July 1, 2018

Y Manolo sin su bombo. No recuerdo tanta tristeza desde que la madre de Dumbo cantaba "Baby Mine" mientras le acunaba con su trompa. — Juan Ele (@JuanEle1905) July 1, 2018

Que #Manolo el del bombo no pueda meter su tambor al estadio, me parece una de las restricciones mas ilógicas del mundial, cuando hay gente que metió botellas, alcohol y demás cosas a los partidos … ojo @FIFAWorldCup pic.twitter.com/0uUmdSEYac — Родриго Морт (@RodrigoMort) July 1, 2018