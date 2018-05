En segundo lugar, con un 30%, se ubicó la frase “En la camiseta un escudo, en el corazón un país”, seguida por “aquí viaja la selección que nos llena de orgullo el corazón”, la cual solo obtuvo el 13% de los votos.

Cabe recordar que durante la elección algunos tuiteros en Colombia intentaron sabotear la elección proponiendo frases totalmente fuera de propósito como “Aquí viaja Abel Aguilar y no sabemos por qué” o “Agárrate Real Madrid, agárrate”.

A continuación, cada una de las frases que irán en los 32 buses mundialistas:

🎉WE HAVE OUR WINNERS🚌

The 3⃣2⃣ slogans to be emblazoned across the team buses, thanks to #BeThere with @Hyundai_Global!

🎟️It also means 32 winning entrants will be going to Russia for the #WorldCup!

ℹ️https://t.co/3BRSOZs8PJ pic.twitter.com/W3XHeunpWp

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) May 24, 2018