Con los mencionados referentes de ataque de ambos equipos en el banco, así salen a la cancha los equipos que abren el tercer día de competencias en Rusia 2018:

The teams are in for #FRAAUS 👀 pic.twitter.com/fnrkT1Iar9

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 16, 2018