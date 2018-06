Aquellos momentos inolvidables en mis inicios jugando fútbol en Bogotá. Creciendo y soñando con la misma ilusión de siempre ⚽️ Donemos emociones a los niños de la Fundación Tiempo de Juego, es muy fácil 1. Busca las publicaciones en las redes de Samsung con #DonaEmocion 2. Dale like, comparte o comenta esa publicación. 3. Felicidades, ya has empezado a donar!

A post shared by Abel Aguilar (@abelaguilart) on Jun 8, 2018 at 6:54am PDT