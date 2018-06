Su profesionalismo le permitió obtener el aval de la FIFA para estar presente en la más reciente edición de un Mundial de mayores. Ella, como todos los jueces, contará con el que se espera sea el mejor aliado: el estreno del VAR (Video Assistant Referee).

Colombo nació en Santa Catarina, sur del país, tiene una licenciatura en Educación Física de la Universidad Federal de su ciudad y también es modelo. Su debut oficial fue como juez de línea en un juego entre Sao Paulo y el Club de Regatas de Brasil en la Copa Brasil de 2014, DirecTV Sports.

Hace 4 años le relató a Marca el comienzo de su carrera:

“Me ha costado mucho llegar hasta aquí. A mí siempre me gustó el fútbol, pero no jugaba muy bien y cuando estaba haciendo la carrera de Educación Física me ofrecieron meterme en un curso de arbitraje y me gustó. No ha sido fácil el camino. […] Arbitré en el Brasileirao C y en el B antes de llegar al A. Siempre tuve que estudiar y prepararme mucho para poder estar al nivel. Si no fuera buena, no estaría aquí porque todos somos profesionales”.