Hagamos de cuenta que el ‘Tino’ quiso decir lo siguiente: “A todos mis amigos en el mundo, especialmente a todos los japoneses, este tipo de personas no representan a Colombia, respetamos todas las culturas, por favor reciban mis disculpas en nombre de todas las personas de mi país. Respeto y amor a todos ustedes” (palabras de Asprilla traducidas en Google).

El artículo continúa abajo

Se trata de un mensaje amistoso, sin duda, incluso para alguien que no necesariamente es el ejemplo de civismo (basta recordar la manera en que defendió su voto por Duque). Lo curioso del mensaje del ‘Tino’ es que de los años que vivió en Inglaterra del idioma no le quedó mucho.

Asprilla publicó su mensaje en un inglés que parece sacado de un ‘copiar y pegar’ del traductor de Google:

“To all my friends in the world specially all japanese, this kind of people do not represent colombiana, we respect all cultures, please receive my apologies in the name of all my country people. Respect and love to all of you”

To all my friends in the world specially all japanese, this kind of people do not represent colombiana, we respect all cultures, please receive my apologies in the name of all my country people. Respect and love to all of you. pic.twitter.com/Wurt7ci3mY

— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) June 19, 2018