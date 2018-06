En el audio, que difundió Blu Radio, se escucha al ahora comentarista asegurar que los problemas que tuvo James en el partido ante Senegal responden a que no lo trataron adecuadamente después del gran esfuerzo que hizo en el partido de la segunda fecha ante el equipo de su compañero en el Bayern Robert Lewandowski.

Mondragón señaló:

“Se resintió en el calentamiento y pidió jugar, pero a los 15 minutos no dio más; pero fue en calentamiento que se volvió a joder. Pero eso no puede pasar en una Selección. Un man que juega un partido contra Polonia lo tienen que tener entre algodones, relajado, tranquilo, que no haga nada… si se resintió en el calentamiento fue porque estos días le siguieron metiendo algún tipo de carga y no le bajaron la carga como debían y no lo trataron como debían”.