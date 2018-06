La comparación la hizo Faryd Mondragón, célebre por sus extraños símiles a la hora de hablar de fútbol, cuando le preguntaron sobre el compartimento de algunos compatriotas hinchas de la Selección que en los últimos días han sido tema de conversación mundial por irrespetar a hinchas de Japón, y por jactarse de haber burlado la seguridad en los estadios para ingresar y consumir licor.

Si bien Mondragón dijo que “este no es el comportamiento típico de un colombiano que tenga valores”, y que cada vez son más los buenos compatriotas que dejan en alto el nombre del país, también advirtió que “a estas personas no se les puede condenar de la misma manera en que, quizá, no se les ha condenado o castigado a otras personas, que hoy día andan libres y en carros escoltados pagados por el Gobierno”, declaración que recoge El Tiempo.

El exfutbolista y ahora comentarista deportivo dijo que en Colombia se han “vivido tiempos de impunidad, de doble moral”, y que aunque la opinión pública critique estos comportamientos “hay cosas mucho más graves que han pasado en el país, ¿no?”.

“Gente que ha masacrado, gente que ha secuestrado, que ha violado niños, matado tanta gente, y hoy día están totalmente impunes. Hoy día aspiran a cargos políticos, a cargos presidenciales, a cargos públicos, como si nada”, dijo el exarquero de la Selección Colombia.

Finalmente, Mondragón lanzó un feroz ataque con críticas hacia el proceso de paz y sus dos principales actores: el Gobierno y los exguerrilleros.

“[…] Encubierto, todo disfrazado, con una fachada llamada proceso de paz, que de paz no tiene absolutamente nada […] hoy día andan libres, en carros escoltados pagados por el Gobierno, andan pretendiendo ser la nueva era, la nueva corriente política que va a salvar al país, cuando hace menos de 10 o 15 años están matando y masacrando gente, poniendo carros bomba, matando niños, transformando a una juventud en guerrilleros. Niños y niñas cogiendo armas, secuestrando, en fin. Entonces, acá hay que tener muy claro que la doble moral no juega”, puntualizó.

Eso sí, Mondragón se mostró confiado y dijo que espera que “esta etapa de transición termine con esta pasada elección presidencial”.

Cabe recordar que Mondragón es conocido en el país por los originales símiles que lanza a la hora de comentar fútbol en espacios televisivos, aunque para muchos es claro que en esta ocasión la comparación quedó fuera de contexto ya que una cosa es infringir la ley en un estadio y otra, muy diferente, asesinar personas en medio de un conflicto armado.