“Todos mis amigos lo hicieron pero el mío se viralizó”, fue la insólita y ridícula excusa que dio el hombre que generó todo tipo de rechazos en su país, así como los colombianos que ingresaron de forma ilegal trago al estadio de Saransk (Rusia) o los que hicieron repetir sandeces en español a una japonesa.

Peruano se burla de joven rusa que no entiende español con broma sexual

Estas son otras justificaciones que Penovi le comentó al portal Infobae por sus reprochables acciones:

“Es un video que subí en un segundo, hicimos un montón de estos con otros hinchas, brasileños, uruguayos, de todo, y bueno, explotó por otro lado pero no por nosotros, no por mí”, recoge Infobae, al tiempo que dice que no tiene idea de por qué el suyo se viralizó.