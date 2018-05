Eliana Guercio explicó por Twitter que la lesión de ‘Chiquito’ —bloqueo articular en la rodilla derecha, según versión de la AFA— debido a que no tiene nada roto, tardaría en recuperarse solo 2 semanas (tres por exagerado) luego de que el arquero se haga una pequeña cirugía para limpiar un pedazo de cartílago que le está trabando la rodilla.

Desde punto de vista, Romero estaría listo para la primera semana del Mundial, en la que Argentina enfrentará el sábado 16 de junio a Islandia. Por tanto, su esposa manifiesta que desde el cuerpo técnico albiceleste se está mintiendo acerca de lo que en realidad pasa:

Los INEPTOS dudan Y las consecuencias lamentablemente las pagan los EXPERTOS q se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia. Y los COBARDES INEPTOS DUBITATIVOS provocan EXPERTOS EXPERIMENTADOS lesionados… @AngeldebritoOk @arevalo_martin — EliGuercio (@ElianaGuercio) May 22, 2018

La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos. — EliGuercio (@ElianaGuercio) May 22, 2018

MENTIRAS MENTIRAS MENTIRAS — EliGuercio (@ElianaGuercio) May 22, 2018

En entrevista con el programa de TV ‘Los Ángeles de la Mañana’, Guercio explica que en el entrenamiento del pasado martes, cuando su esposo pateó una pelota, el pedazo de cartílago mencionado se le metió en la articulación y le trabó la rodilla, por lo que no le dio al entrenador de arqueros que no podía terminar la práctica. Fue allí cuando se determinó que no seguiría siendo parte del equipo mundialista.

Para la esposa de ‘Chiquito’, muchas personas querrían ver por fuera de la Albiceleste a su esposo. “Lo que más me indignó fue que dijeran que estaba roto”, dijo.

“Si él no pudiera jugar un Mundial, el primero que se retiraría es él porque con la buena experiencia que ha tenido en estos 6 años, no va a ir a pasar vergüenzas”

Por su parte, el exfutbolista y técnico argentino Caruso Lombardi incrementó las dudas al acusar que Sergio Romero nunca fue al lugar donde siempre se les hacen los estudios médicos a los jugadores de la Selección. “¿No será cosa que Romero se enteró de que no iba a ser titular en el Mundial y pasó lo que pasó?”, lo cita Clarín.

Según el programa de televisión ‘Involucrados’, el portero lloró ante el técnico Sampaoli para que no lo sacara del equipo que va al Mundial:

Mientras tanto, Jorge Sampaoli indicó este jueves que la lesión de Romero “fue un golpe inesperado, algo que no imaginábamos. Pero había que tomar decisión”, aseguró en rueda de prensa.