“Ojalá nuestros niños y niñas no tomen como ‘referentes’ a este tipo de personas”, indicó la página For he Animals Uruguay, que muestra el video subido a redes por Edinson Cavani junto a un jabalí muerto:

Montevideo Portal explicó que aunque la caza de estos animales está permitida en Uruguay, “ya que tiene un efecto perjudicial sobre animales domésticos, algunos cultivos, e incluso genera problemas en especies autóctonas con las que compite”, si se comprueba que el delantero del París Saint Germain disparó desde el helicóptero, se habría cometido una irregularidad.

El artículo continúa abajo

No obstante, Alejandro Nario, director nacional de medio ambiente , negó esta versión y explicó que Cavani solo sobrevolaba la zona de la reserva donde estaba trabajando un equipo de control de especies exóticas, y que cuando vio que habían cazado el jabalí descendió para grabar el video.

De todos modos, este mismo funcionario resaltó que en la medida que el tema genera muchas susceptibilidades, pese a ser una actividad legal, lo mejor no sería hacer apología de la caza.

“No está buena la exhibición. El Uruguay ha cambiado y hay otras culturas, otras sensibilidades”, indicó, mientras las redes sociales del futbolista son atacadas por indignados.

De otro lado, como reporta el diario Ovación, Cavani ya se unió a la concentración del combinado ‘charrúa’ hacia Rusia 2018. En su primer día, el ‘Matador’ entrenó aparte por un problema muscular.