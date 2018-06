Uno de los periodistas le preguntó a Agüero por una de las afirmaciones que entregó Jorge Sampaoli en la rueda de prensa posterior al partido.

“El proyecto (del partido) no prosperó e indudablemente si el proyecto no prosperó es muy difícil que destaquen individualmente jugadores que no estaban exactamente colectados en el proyecto”, aseguró Sampaoli ante los medios de comunicación.

Sin embargo, el periodista que interrogó hizo una mala interpretación de lo dicho por Sampaoli y le comentó a Agüero: “Sampaoli dijo que los jugadores no se adaptaron al proyecto, que el proyecto fracasó. ¿Sentís que a ustedes les pasó eso?”

Agüero fue categórico con su respuesta y dio pie para que la prensa argentina insinúe que la relación entre los jugadores de Argentina y el cuerpo técnico ya no es la mejor. El delantero del Manchester City respondió: “Que diga lo que quiera”.

Este es el video que se está viralizando en las redes sociales con la dura respuesta de Agüero: