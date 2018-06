En medio del despliegue mediático por los actos reprochables de este y otros hinchas de la Selección en Rusia, se identificó a Guillermo Morales Cárdenas como el hombre que insultó a mujeres japonesas después de la derrota de Colombia contra el equipo asiático en el mundial.

Se supo que es ingeniero civil, de 40 años, que es bogotano y trabaja en la capital. Sin embargo, aunque Noticias Caracol dijo que se trata de un contratista de obras públicas, el distrito confirmó que no tiene ni ha tenido ningún vínculo contractual con el responsable de los videos en Rusia.

Una vocera del distrito afirmó que se hizo una revisión exhaustiva en el SIDEAP, la base de datos de contratistas del distrito, y no hay ninguna persona con el nombre de Guillermo Morales Cárdenas.

“No lo tenemos, no se encuentra, de pronto no sé, en otras instancias a nivel nacional, pero a nivel distrital, dentro del SIDEAP, no está”, dijo la vocera.

El artículo continúa abajo

El protagonista del suceso con las hinchas japonesas ofreció disculpas a través de un video, en el que asegura que se trató de un “chiste” con sus amigos y que nunca pretendió ofender ni aprovecharse de las mujeres.

El mayor Alejandro Saavedra, representante de la Policía de Colombia en Rusia, confirmó a Blu Radio que Morales fue sancionado con la cancelación de su Fan Id, la credencial que entrega la FIFA a los hinchas que deseen entrar a varios espacios exclusivos para el certamen futbolero.