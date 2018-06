Maluma, que mientras esperó a que terminara la práctica se tomó fotos y firmó autógrafos al resto de público, al final de la misma se acercó a saludar a cada uno de los integrantes de la plantilla azteca.

El entrenamiento terminó extendiéndose por algunos minutos, ya que el artista compartió algunos toques de balón con los jugadores ‘manitos’. Así mismo, tuvo el referido encuentro con el DT colombiano Osorio, del que terminaron surgiendo chistes en la medida en que no dejaron ver qué fue lo que conversaron.

Portales dedicados al humor futbolero en México pusieron a los seguidores a tratar de adivinar lo que se dijeron. En los comentarios no se escapó el sonado escándalo de la fiesta con supuestas prepagos que tuvieron los jugadores antes de salir de su país:

ーOsorio: Muchachos, ¡Ya les traje otra puta! ーMaluma: No profe, yo soy cantan…

LOS MEXICANOS QUE ME CONTRATARON, SON UNOS BABAS, ME PAGAN POR NO HACER ABSOLUTAMENTE NADA!!! JAJAJAJAJAJA

— Laura (@LauraPirlo) June 13, 2018