La hermana del arquero David Ospina habló con Noticias Caracol, donde vaticinó que seguramente se quedará sin voz de tanto hacerle barra a la Selección: “Se me va la voz con nada pero no importa. Hoy, que se me vaya la voz”, dijo Daniela.

Y en cuanto a por quién le hará barra entre su hermano y su exesposo, Ospina dijo: “De todas maneras él (Ospina) tiene una responsabilidad muy grande y seguramente es por el que más fuerza hago”.

Hay que recordar que James no es inicialista en este partido.