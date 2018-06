De esta manera, Poulsen se convirtió en el segundo jugador en la historia de las copas del mundo en cometer penalti en 2 partidos seguidos del torneo. La lamentable marca la ostentaba hasta ahora el brasileño Domingos da Guia, que hizo faltas en el área en los partidos del 5 y el 12 de junio de 1938, en el Mundial organizado por Francia, indica el estadígrafo Mister Chip.

Pero ese no fue el único dato curioso que dejó el penal. El centrocampista australiano Mile Jedinak, encargado de ejecutar el cobro, se convirtió en el séptimo jugador en toda la historia de los mundiales en marcar 3 o más goles desde el punto penal. En ese grupo están también el argentino Gabriel Batistuta, el portugués Eusebio, el español Fernando Hierro, los holandeses Rob Rensenbrink y Johan Neeskens, y el búlgaro Hristo Stoichkov, dice Mister Chip.

En el primer partido en el Mundial de los daneses, Poulsen ya había cometido una falta, esa vez al atacante de Perú Christian Cueva. Sin embargo, en ese partido los europeos corrieron con la suerte de que el inca desperdiciara la oportunidad de irse en ventaja. Curiosamente, ambas faltas fueron sancionadas por el árbitro después de revisar el VAR.

Este video muestra el penal del danés y el gol que, por fortuna para él, anotó después para la victoria final de su selección en el partido contra Perú:

