“¡Ay, Davinson, no me la deje ahí!”, “Ospina lleva dos… ¡Nos está salvando!”, fueron dos de los mensajes con que Gabriel Meluk mostraba que la zona defensiva, la más fuerte de la Selección Colombia, no estaba sólida en esta ocasión.

Ay, Dávinson, no mela deje ahí!!!! — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) June 19, 2018

Ospina lleva dos… ¡Nos está salvando..!. — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) June 19, 2018

Para el periodista, Juan Fernando Quintero salvó su cuota en el partido con el gol de tiro libre que igualó parcialmente el marcador, lo que a su criterio muestra que tampoco tuvo un buen desempeño.

Quintero hizo el gol. Esa cuota lo salva…. — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) June 19, 2018

“Gracias a Dios esa burra es mansa, mansa… la defensa hace agua…”, decía Meluk cuando el conjunto japonés se acercaba con cada vez más peligro a la puerta de David Ospina.

“Japón nos tiene contra las cuerdas”, señaló el comunicador segundos antes del gol con que los asiáticos consiguieron la victoria.

Para Meluk, esta fue la conclusión del partido, sumado al pronóstico poco prometedor de cara a lo que se viene:

“Se acabó. Perdimos bien porque jugamos mal, muy mal. La defensa fue un circo, no se creó, fuimos atropellados y no hubo juego de bandas. Un equipo malo nos ha ganado. Perder el primer partido es muy grave. Quedamos contra las cuerdas”

Se acabó. Perdimos bien porque jugamos mal, muy mal. La defensa fue un circo, no se creo, fuimos atropellados y no hubo juego de bandas. Un equipo malo nos ha ganado.Perder el primer partido es muy grave. Quedamos contra las cuerdas… — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) June 19, 2018

Polonia será el siguiente rival de la Tricolor, el próximo domingo 24 de junio en Kazán.