Al término del juego, el analista indicó que no se hizo una correcta administración del juego y que Colombia seguía dependiendo de sí misma para corregir sus errores y poder clasificar a segunda ronda en Rusia 2018. Pero la carga más fuerte de sus comentarios la dejó para la red social.

“Si se levantan bien el domingo, seguimos”, sentenció el comunicador que siempre ha dejado la suerte de la Tricolor en manos de los jugadores, debido a que considera nulo el trabajo del cuerpo técnico. “No se engañen y que no los engañen más”, le escribe Vélez a la afición.

Voy a comenzar x el final. Aún hay opción y como todo en la selección dependerá de los jugadores. Si se levantan bien el domingo seguimos. Las individualidades fueron, son y serán nuestro soporte. Lo demás no existe, existió o existirá. No se engañen y q no los engañen más!

— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 20, 2018