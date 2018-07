Perdimos otra gran oportunidad! Antes fue con el peor Brasil y ahora por culpa de graves errores en planificación y alineación..era Mateus Uribe y no Lerma además puesto en un lugar en donde no juega.. volante Izquierdo!

A post shared by Carlos Antonio Velez Naranjo (@cavelezfutbol) on Jul 4, 2018 at 4:38am PDT