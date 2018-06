Los grupos en los que el VAR incidió directamente en las posiciones fueron el B (con España y Portugal), el C (con Francia y Dinamarca) y el F (con Suecia y México), reseña el diario El País de España.

En el caso del grupo B, Portugal habría sido primera y España segunda. El equipo de Cristiano Ronaldo terminó empatando ante Irán porque la asistencia para el árbitro en video le dio un penalti al equipo asiático. Sin esa ayuda, Portugal le hubiera ganado a Irán y habría culminado con 7 puntos la primera fase.

Eso quiere decir que Portugal habría enfrentado a Rusia en octavos de final (en vez de Uruguay) y España haría lo propio ante los sudamericanos (en vez de verse las caras con los anfitriones).

El VAR impidió que Dinamarca fuera primera del grupo C, en vez de Francia. Dinamarca habría culminado el grupo con 7 puntos y Francia con 5 unidades. En el caso del primer equipo, no hubiera empatado con Australia sino que le hubiera ganado. Mientras que Francia no le habría ganado a Australia ya que el VAR le dio un penalti por falta contra Antoine Griezmann.

El artículo continúa abajo

Así las cosas, Dinamarca sería rival de Argentina en los octavos de final y Francia se enfrentaría a Croacia. La ayuda del VAR hizo que los enfrentamientos fueran al revés.

Por último, en el grupo F, el VAR permitió que Suecia fuera primera ya que le dio el penalti que significó su victoria ante Corea del Sur. Sin la presencia del VAR, México habría culminado el grupo primero con 6 puntos, mientras que Suecia estaría en el segundo lugar.

Así habría quedado conformado el cuadro de octavos de final si no existiera el VAR: