Este análisis publicado en el diario inglés The Guardian inicia contextualizando sobre la sed de información con precisión matemática que hay hoy por hoy alrededor de este deporte. “El fútbol es tan lindo como cuando dos más dos no dan cuatro. O cuando Corea le gana a Alemania, por ejemplo”.

Estos cálculos de los que habla el columnista son asumidos como una verdad absoluta incluso antes de que el partido inicie, pero y si “el lateral izquierdo juega muy mal porque se peleó con su novia la noche anterior” es un factor que ninguna ecuación puede explicar. El fútbol, como dice Valdano, es amado por “su imprecisión, genialidades y errores”.

El punto clave de la columna del argentino es que este deporte es algo humano, y que cada avance hacia las “verdades científicas” hace que los jugadores pierdan la habilidad de pensar por sí mismos y el papel protagónico que tienen en este espectáculo.

“El fútbol es lo opuesto a la tecnología precisamente por su exagerada condición humana: contradictoria, primitiva, emocional. Entenderán el motivo por el que veo al VAR como una aberración, por ejemplo. Si queremos ver justicia, luchemos por ella, pero en la vida real, no en una cancha”.

Esta lucha entre los avances tecnológicos y el purísimo en el deporte se ha ido dando desde hace tiempo al igual que la aparición de individuos que prometen mejores resultados de un equipo basados en “evidencia científica”.

Es aquí cuando Valdano hace referencia a las estadísticas de Javier Mascherano en el duelo entre Argentina e Islandia jugado en la primera fecha del grupo D. El volante central recorrió una distancia de 12,345 kilómetros en los 90 minutos y tocó el balón 140 veces en el partido, es decir, el que más tuvo contacto con la pelota.

La pregunta que se hace el autor es, ¿y todo esto que significa? ¿Sirvió que corriera tanto para marcar y ayudar a sus compañeros? ¿Cada vez que se desprendió del balón se la dio a un compañero o al rival? ¿Mientras corría pensaba con claridad las jugadas? ¿Jugó bien? Todos estos interrogantes no pueden ser contestados por números fríos y descontextualizados.

Si miramos el panorama del partido, después de Mascherano quienes más tuvieron contacto con el balón fueron los centrales, no Messi, no, los defensores. Es ahí cuando se entienden mejor esas cifras, ya que la mayoría de pases precisos y toques de pelota fueron inofensivos, de rutina y sin un propósito de aportar al juego del equipo. “Hay jugadores que simplemente siguen corriendo, posiblemente para que la suma de kilómetros no los haga ver mal”, dice Valdano.

Finalmente el columnista se enfoca en los entrenadores y la evolución del juego. Estos han priorizado lo defensivo sobre lo ofensivo. ¿Por qué? Es más fácil controlar y manejar las cosas sin la pelota que con ella.

En cierto tono de resignación, el campeón del mundo con Argentina en 1986 cierra su escrito con una cita de Antoine Griezmann dicha por el atacante francés luego del pálido empate de su Selección y Dinamarca: “es lo que hay”.