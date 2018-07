El sondeo tenía la siguiente pregunta: tras la eliminación de Argentina [cayó 4-3 en octavos de final ante Francia] ¿qué equipo quieres que salga campeón?

Con más de 120 mil votos para toda la encuesta, Brasil encabezó las preferencias con el 42 %. Entre tanto, Uruguay apareció en el segundo lugar con 24 % de los apoyos y Colombia quedó en la tercera casilla con 13 %.

Posteriormente, quedaron Francia y Bélgica con 11 % y 5 %, respectivamente.

No obstante, hay que tener en cuenta que la pregunta era abierta y que internautas de cualquier parte del mundo podían participar, no solo argentinos, motivo por el que no sorprende que Brasil la selección favorita.

A continuación, el acumulado de resultados hasta el lunes 2 de julio: