Tras el pitazo final que decretó la victoria de Corea del Sur 2-0 frente a Alemania, que supuso el paso a octavos de la selección mexicana y la eliminación de los campeones del mundo, una horda de hinchas mexicanos celebró la clasificación frente a la embajada del país asiático.

El artículo continúa abajo

Una serie de videos captó el momento, en el que incluso el que parece ser el embajador coreano, festeja el triunfo de su selección mientras toma licor a ‘pico de botella’ en medio de la multitud de camisetas verdes.

A post shared by EstiloDF (@estilodf) on Jun 27, 2018 at 11:14am PDT

El ‘fervor’ mexicano por la ayuda asiática en la última fecha del grupo F, dio incluso para que se bailara un himno del ‘K-pop’ con botas texanas.

MY BOY IVAN IS A WHOLE ASS MOOD BRO SHOUT OUT MY KOREANS pic.twitter.com/4v9OFCBVSd

— Luis (@yosoyluisvega) June 27, 2018