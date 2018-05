Dice Fifa en su web oficial que la canción “sigue los pasos de ‘We are One’ de Pitbull (tema oficial de Brasil 2014) y el ‘Waka Waka (This Time for Africa) de Shakira, y promete aumentar el ambiente de fiesta del torneo en Rusia”.

A diferencia de las canciones mencionadas, ‘Live It Up’ tiene un ritmo menos bailable pese al sabor latino que le brinda Nicky Jam.

El tema entra en la baraja de los diferentes temas mundialistas para 2018 como ‘Colors’ de Maluma o ‘Allá se juega, acá lo vives’, de Carlos Vives, ambas producidas para dos reconocidas marcas de gaseosa; también está ‘Love’, de Sebastián Yatra y Gianluca Vacchi, una de las de mejor acogida entre el público.