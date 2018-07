Mientras el marcador estuvo en ceros, la fanaticada del ‘Tri’ aprovechó para burlar a los brasileños con el cántico, como se escucha en este instante del minuto 20:

Infortunadamente para el equipo de Juan Carlos Osorio, este partido tampoco rompió la ‘maldición’ que carga la selección azteca desde hace 32 años, de no poder clasificar a los cuartos de final de los mundiales, tras ser eliminada siempre en octavos desde 1994.

Brasil se impuso 2 goles por 0, siendo Neymar quien abrió la cuenta. El 10 de la Canarinha celebró callando a la tribuna, de mayoría mexicana, como si fuera la respuesta al “ole” de minutos antes.

Desde las redes sociales abundaron las críticas hacia la afición ‘manita’, que ya había hecho lo mismo en el partido de cierre de la fase de grupos que perdió 3-0 contra Suecia:

Comenzar con los OLE cuando no llevas ni 10 min y vas 0-0 solo pasa en la barra de México XD

Otra vez el ‘ole’ otraaaaaa vez el asqueroso ‘ole’. Solo por eso a veces me dan ganas de que pierda México 7-0 otra vez. Luego me acuerdo de Osorio y se me pasa.

— Andrés Escobar. (@esco620) July 2, 2018