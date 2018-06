Una de las primeras cuentas en Twitter que reaccionó la impensada caída alemana fue la de Fox Sports Brasil, que con 2 letras repetidas una y otra vez expresó el clamor nacional:

Y luego, otros comentarios de usuarios de redes:

Tampoco faltaron los que, aún ‘respirando por la herida’, se regocijaron porque el destino, según ellos, les devolvió a los alemanes la goleada que le propinaron a Brasil, en su propia casa, por 7-1, en el Mundial pasado:

2 x 1 Argentina x Nigéria 3 x 0 Suécia x México 2 x 0 Coréia do Sul x Alemanha 7 x 1 – todo dia é um sete a um diferente

Pra aprender a nunca mais meter 7 X 1 em copa do mundo na casa do maior campeão. Filhos da puta! Tchau Alemanha!

Otros, sin embargo, están a la vez preocupados porque el ‘scratch’ no ha brillado en sus apariciones en el Mundial:

Eu to comemorando a eliminação da Alemanha, mas estou preocupado com o jogo do Brasil pic.twitter.com/jhciLsInxv

