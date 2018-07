Aunque desde temprano el arquero ‘Memo’ Ochoa tuvo que intervenir tras un remate desde el borde del área de Neymar, minutos antes, los mexicanos se habían acercado a la portería de Alisson, tras un mal despeje del arquero brasileño, que terminó en tiro de esquina.

México inclinó la cancha a su favor durante el primer cuarto de partido, y jugaron en el campo de los brasileños, muy cerca del área, pero los centros de Vela, ‘Chicharito’ y Lozano no pudieron evadir la defensa del ‘Tite’.

No obstante, en un descuido del Tri, Neymar llegó al arco de la selección ‘azteca’, pero Ochoa salió a tiempo y con su cuerpo evitó la anotación del jugador del PSG.

Desde ahí Brasil se acomodó en la cancha y las asociaciones entre Coutinho y Gabriel Jesús permitieron que los ‘aztecas’ sufrieran pero, nuevamente, apareció el arquero para evitar la ventaja de los pentacampeones mundiales.

Para el complemento, Brasil continuó con el ritmo con el que terminó el primer tiempo, y con una gran jugada entre Neymar y Coutinho, este último ingresó al área sin ningún estorbo, remató, pero las súper manos de ‘Memo’ ahogaron el grito de gol.

En seguida, una jugada de rápida de México puso a temblar el arco del guardameta Alisson, pero segundos después, apareció una jugada en la que Neymar se juntó con Willian, quien desbordó por la lateral, y metió el centro para que, en el piso, concretara el ‘10’.

Los de Osorio intentaron igualar el marcador, pero la realidad es que Brasil estuvo mucho más cerca de marcar el segundo de no ser por la magnífica actuación del arquero ‘azteca’.

Así formaron los equipos en el encuentro de octavos de final:

The teams are in for #BRAMEX! #WorldCup

👇👇👇 pic.twitter.com/cayJmgV2fJ

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 2, 2018