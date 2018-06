El VAR tuvo que interceder para confirmar si la falta del penalti sancionadaal 10 belga había sido dentro o fuera del área. Tras la confirmación, el mismo afectado cobró y marcó el 1 a 0:

Se cumplían apenas 15 minutos cuando, de remate cruzado, Lukaku amplió la cuenta para los europeos:

Pero Túnez redujo la diferencia apenas 120 segundos después, tras este cobro de costado que cayó en la cabeza de Dylan Bronn:

Bélgica siguió buscando la red contraria, y antes de irse al descanso amplió la cuenta con otro tanto de Lukaku, que le permite a este igualar a Cristiano Ronaldo como máximo artillero de la Copa.

La tónica del encuentro no cayó en la segunda parte y así lo demostró el segundo gol de Eden Hazard, sobre 51 minutos, tras eludir al portero.

Mitchy Batshuayi, quien desde su ingreso al campo en reemplazo de Hazard tuvo opciones de ampliar el marcador, consiguió el 5 a 1 sobre el minuto 90:

Pero el honor de hacer el último gol del partido fue de los tunecinos, por intermedio de Wahbi Khazri, en los segundos finales:

A falta del partido entre Inglaterra y Panamá, se puede decir que prácticamente Bélgica ya está instalado en octavos de final de Rusia 2018, mientras Túnez sentenció su eliminación.

Los equipos se presentan al gramado del Spartak Stadium de Moscú, con estos 22 titulares:

The teams are in! #BELTUN

👇👇👇 pic.twitter.com/DifsYqztQq

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 23, 2018