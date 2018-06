“No me gustan esas declaraciones de Falcao, eso de ‘nos vamos a jugar la vida contra Polonia’ y que ‘va a ser el partido de la muerte’”, indicó inicialmente.

“¿Por qué no se jugaron la vida contra Japón si era más fácil?”, enfatizó posteriormente.

Y agregó que no le da crédito a esas palabras: “A mí con ese cuento no me salgan; no se trata de jugarse la vida, se trata de jugar bien y corregir los errores”.

Además, recalcó que se debe dar por hecho que los jugadores de Colombia darán todo de sí por vencer a Polonia este domingo 24 de junio en la segunda fecha del grupo H si se tiene en cuenta que vienen de caer 2-1 ante el elenco ‘nipón’.

“Ya todos sabemos que se van a entregar, pero lo que tienen que mejorar antes de jugarse la vida, es mejorar su fútbol. Por eso digo que esa declaración sobra, es una declaración de cajón, lo han dicho siempre que pierden”, concluyó.

Clic acá para ver en video las palabras de Rentería (su concepto sobre Falcao a partir del minuto 37:20).