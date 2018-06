Argentina arrancó con todo, pero Islandia fue el primero asustar con una opción de peligro tras un error del arquero Willy Caballero.

Sobre los 19 minutos, el ‘Kun’ Agüero conquistó su primer gol en copas del Mundo y la ventaja para la Albiceleste, tras recibir el balón de espaldas al arco y rematar con potencia:

Pero muy pronto, apenas 5 minutos más tarde, Islandia consiguió el empate por intermedio de Alfred Finnbogason, que cazó el rebote dejado por Caballero. Es el primer tanto de ese país en la historia de las copas del Mundo:

Así forman los seleccionados:

The matches keep on coming!

Next up: #ARGISL pic.twitter.com/gbtQB307a6

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 16, 2018