Con el corazón roto pero orgulloso de todo lo que hicimos en este mundial. Orgulloso por este equipo, dejamos todo en la cancha por Colombia. Gracias a ustedes por el apoyo. Orgulloso de ser colombiano. 🇨🇴 El SEÑOR está cerca de los que tienen quebrantado el corazón; él rescata a los de espíritu destrozado. ‭‭Salmos‬ ‭34:18‬ ‭

