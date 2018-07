No voy a decir que no me dolió porque es mentira. Dolió mucho, pero no hay nada que recriminar. Me gustó lo que vi de la Selección Colombia en el Mundial. Rescato la actitud y las ganas con las que jugaron cada partido.

En fin, le pegué a 3 de los 8 ganadores en octavos de final y la pagué. Me pusieron 5 penitencias y están en este video para que se alegren el día. Además, me arriesgué con los ganadores de los cuartos de final, porque en La Apuesta vamos hasta la final.

Me la jugué por Uruguay, Brasil, Croacia e Inglaterra. Creo que esos van a ser los semifinalistas, ¿usted qué cree? ¿Me cree?