Todo empezó cuando Iván Mejía dijo que para él no era falta la pena máxima decretada a favor de Cristiano Ronaldo en el inicio del compromiso, cobro que el propio ‘CR7’ transformó en gol.

Frente a esta posición, César Augusto Londoño contestó que “los catalanes dicen que no fue penal”.

Esta opinión desató el mal genio de Mejía, confeso hincha del Barcelona, quien se despachó en contra de su compañero: “Es un concepto de mal gusto suyo el meter el tema catalán aquí, eso no tiene nada que ver. Usted me la tira así cambiada y eso no me gusta”.

“Al que le caiga el guate, que se lo chante”, replicó Londoño, lo cual enfureció más a Mejía.

“No me meta ese tema porque no me estoy metiendo en el tema político. Qué cosa tan malintencionada”, enfatizó.

Frente a este careo, los demás integrantes de la mesa, Óscar Rentería y Hugo Illera, calmaron los ánimos y continuaron con el desarrollo del programa.

De hecho, por intervención de Rentería, con quien Mejía y Londoño se mostraron en desacuerdo en otro tema, ambos terminaron dándose la mano 18 minutos después.

El incidente en video (alegato en el minuto 9:55, pases en el 28:10):