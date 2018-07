A través de su cuenta de Twitter, Shearer, que militó en equipos como el Southampton, Blackburn Rovers y Newcastle, aseguró:

“El partido por el tercer puesto es una completa estupidez. Es la última cosa que desea cualquier jugador. #VámonosACasa”.

El artículo continúa abajo

Shearer, actualmente comentarista de la BBC inglesa, jugó con los ‘Tres Leones’ entre 1992 y 2000, con un total de 63 partidos y 30 goles. El exjugador tuvo palabras de ánimo para la selección dirigida por Gareth Southgate una vez concluyó la semifinal en el estadio Luzhnikí de Moscú contra Croacia (2-1 en la prórroga).

“Superaron de lejos las expectativas. Bien hecho Inglaterra y bien hecho Gareth Southgate, has estado brillante. Nos has dado un gran espectáculo y has encontrado un sistema que nos da esperanzas”, apuntó tras consumarse la derrota.