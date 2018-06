La esposa le pregunta a su marido si van a confirmar asistencia a la boda de un primo de ella, quien se casa el día 23 de julio a mediodía.

El hombre se sobresalta, pues en esa fecha se está disputando la Copa del Mundo; la mujer le pregunta si es que juega Argentina. Aunque la respuesta es no, el marido se muestra igual de preocupado al saber que se perderá los partidos Alemania-Suecia y Corea del Sur-México.

“No es Argentina, es el Mundial. No importa que no sea Argentina… ¿Este ‘pibe’ no sabía que en en el 2018 era el Mundial de Fútbol? ¡Casate a la noche, flaco!”, es el reclamo airado del hombre, quien vaticina que nadie va a ir al dichoso matrimonio.

“¡No me saques de mi casa durante el Mundial!”

La divertida discusión, que en realidad es una parodia hecha por del actor Jero Freixas y su esposa, ha arrasado en redes sociales en los días de antesala al inicio de Rusia 2018: