La curiosa cifra del rating fue publicada en Twitter por la federación de fútbol de ese país y, como broma, muchos comentaron que el 0,4 % que no vio el partido era “porque lo estaba jugando”. Este es el trino:

99,6% of all people in Iceland watching TV during #ARGISL at @FIFAWorldCup were watching the match. That is some statistic. #fyririsland https://t.co/w8WNGpDoi9

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) June 18, 2018