Desconsolada, llorando y con un importante mensaje, apareció la protagonista de la serie de principios del 2000 en Twitter.

“Aquellos que están considerando el suicidio, por favor no. Por favor, llamen por ayuda, porque es una solución permanente a un problema temporal. No es para siempre. Y el mundo no va a estar mejor sin ustedes. Asia Argento ha pasado por mucho… Anthony, ¿por qué?”, se escucha decir entre sollozos a la actriz que dio vida a Paige Matthews en ‘Charmed’.

Su mensaje lo reforzó con un texto en el que aseguró estar molesta con Anthony, pero en donde también destacó que él era muy querido, que Asia lo necesitaba y con el que le pide que vuelva.

Aunque el video fue eliminado de su cuenta de Twitter, alcanzó a ser replicado por medios como el Huffington Post francés.

Rose McGowan publie une vidéo en larmes après le suicide d’Anthony Bourdain pic.twitter.com/sHOtcGY5un — Le HuffPlay (@lehuffplay) June 8, 2018

Anthony y Rose era amigos cercanos, gracias a la amistad de la actriz con Asia Argento, quien fue la novia del chef desde 2016.