La megaestrella estuvo acompañada de su padre de 101 años, el legendario actor de Hollywood Kirk Douglas, y por la actriz Jane Fonda, con quien protagonizó el drama ‘El síndrome de China’ en 1979, sobre un accidente en una planta nuclear.

“Este es un gran honor y no me estoy haciendo más joven, quiero disfrutarlo con mi familia”, dijo el actor de 74 años cuando la estrella fue develada.

Douglas se emocionó mientras se dirigía a su padre, y con lágrimas en los ojos le aseguró que su presencia en el evento significaba mucho para él.

Michael Douglas honors his father Kirk Douglas, who turns 102 years old in a month https://t.co/A5kkzWdSW8 pic.twitter.com/5NINY4wHww

— Variety (@Variety) November 6, 2018