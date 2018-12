Barranquilla el hecho no amerita excusa! Pero les quiero informar para tengan una idea. El concierto en Miami era para una emisora promocional sin pago, ellos tenían la fecha apartada desde mucho antes q saliera el tour esto es vida! Fue de mi parte un abuso de no dejar de cumplir con Barranquilla, por quererte tanto dije el 7 de Dic esa fecha llevo años haciendola no les puedo fallar y todo lo planificamos de tal manera para cumplir pero ante las fallas del avión no pudimos hacer nada! Yo les sigo reiterando mis disculpas y aprendiendo de mi carrera para cada día ser mejor profesional! Les aseguro q si el avión no hubiera fallado no estuvieran juzgando. Gracias a Dios estamos vivos y que muchas cosas se recuperan porque al final lo q se perdió fue superficial ante una tragedia que pudo ser irremplazable! Gracias a la policía, y en especial a todo el público asistente por su comportamiento y comprensión!

