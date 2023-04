Son bastantes los televidentes y usuarios de redes sociales que están pendientes de lo que será el siguiente paso laboral de Juan Diego Alvira, después de su corto paso y sorpresiva salida de Revista Semana. Y así como contó lo que fue trabajar con Vicky Dávila y la relación que tuvieron, ahora cuenta que tiene algunas exigencias o condiciones para el próximo trabajo.

En la conversación que tuvo con Pulzo, de forma descomplicada y tranquila, siempre manteniendo su estilo y autenticidad, destapó las cartas para el medio que quiera contar próximamente con él. No es una lista larga, pero da prioridad para hacer periodismo a su manera, buscando un lugar ideal para su labor y que den condiciones para la tranquilidad de su familia.

¿Qué busca Juan Diego Alvira para su siguiente trabajo?

Como cualquier persona y como todos los trabajadores del mundo, el aspecto económico es primordial, el presentador no lo oculta: “A mi próximo empleador, que me dé el sueldo que me permita vivir con mi familia, mantener la vida que llevo”. Lejos de ser pretencioso o buscar ser una estrella, se escucha en su voz como algo muy importante de cara a aceptar un nuevo reto en el periodismo.

Las exigencias o inamovibles no son solo en temas económicos, también hay aspiraciones para el trabajo en sí, por eso le cuenta a ese próximo empleador sobre sus expectativas:

“Que me deje innovar y se despabile, un poco, de la forma vieja de hacer periodismo de la que estamos cansados; con noticieros aburridores. Que se la juegue por alguien que quiere apostar por cosas diferentes en los noticieros de televisión”.

Después de sus pasos por CityTv y Caracol Televisión, como reportero y presentador, el paso por un medio digital mostró otro ángulo de Juan Diego Alvira y él se presenta así: “Si usted me quiere contratar va a encontrar a un periodista apasionado por esto, dispuesto a trabajar 24-7. No cobrará extras, y con esta reforma que se viene, podría ser favorable. No va a cobrar horas nocturnas ni dominicales”.

La idea de seguir por los nuevos medios entusiasma a Juan Diego Alvira, así lo dejó saber:

“En un momento en el que los noticieros espantan a los televidentes, adicionalmente, la televisión ha perdido mucha audiencia y cada vez es más potente la fuerza de las cosas digitales. Que me permitan hacer el periodismo que quiere la gente”.

Siempre hay críticos y molinos que soplan su viento en contra, pero el periodista quiere luchar contra eso y ser la voz del público: “Puede que suene iluso o quijotesco, pero que digan que ese es el noticiero que nos representa y que queríamos”.

Este solo es un fragmento de lo que dijo Juan Diego Alvira en su paso por Pulzo, pero hay más temas interesantes y que muestran abiertamente lo que es como persona y periodista.