“Lamentablemente he tenido unos inconvenientes con la aerolínea, con mi equipaje, con mis pertenencias personales”, así empieza la denuncia pública que hizo el músico mediante ‘Lo sé todo’, del Canal 1.

Como narró el intérprete de ‘Ya me cansé’, el mal manejo de sus pertenencias ha hecho que no tenga ropa para vestirse en sus presentaciones y que “las cosas no están saliendo bien”.

“Sufrí un robo bastante grande; 4 de mis relojes y algunas otras pertenencias se desaparecieron de mi maleta”, declaró el artista al programa.

Según Marbelle, presentadora del medio, no es la primera vez que Alzate tiene este problema, pues hace 5 días la misma empresa extravió sus maletas durante 24 horas.

Por otro lado, Violeta Bergonzi, quien también hace parte del programa, ratificó que la empresa responsable de este caso es Avianca.

Además, el cantante también compartió unvideo en su cuenta de Instagram en donde reafirmó su denuncia y escribió: