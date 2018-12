“Ha sido un imprevisto, pero gracias a la IAAF y a Global Sports se ha solucionado todo, aunque he tenido que caminar mucho. Gracias a Dios, todo está resuelto. Estoy a gusto por como me presentaré esta noche y con muchas expectativas”, comentó la campeona olímpica de triple salto, antes de recibir el trofeo de Mejor Atleta Mundial del Año.

En el camino quedó el que traía, diseñado por la modista colombiana María Angélica Guerra, que habrá de estrenar en otra ocasión.

La atleta no dio mayores detalles del diseño negro con transparencia en los hombros que quedó inmortalizado en las imágenes que registran uno de los momentos más importantes de su carrera… y su vida.

Caterine agradeció que algunas atletas invitadas a la Gala monegasca le hayan señalado como favorita para recibir el premio. “Un placer estar en esa posición que me colocan mis compañeras atletas, pero las cinco finalistas somos atletas de excelencia. Yo me considero ganadora solo por estar aquí en este grupo. Si me eligen, será un triunfo para mi país”, afirmó antes de escuchar su nombre.

Al hacer balance del año 2018, asegura que “falta mucho para alcanzar la excelencia” pero lo cataloga como “uno de los mejores” de su carrera deportiva, aunque no haya mejorado su marca personal, que es de 15,31, conseguida aquí mismo, en Mónaco.