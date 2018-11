Los rumores de su salida empezaron después del último capítulo de la primera temporada de la producción, pero en varias ocasiones habían sido desmentidos. Sin embargo, en una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, de TV Azteca, Castro dijo que no logró llegar a un acuerdo con Netflix.

“Así se dio. Ya estaba pactado y después me llaman para hacer capítulos nada más y para aparecer con la pura voz, entonces dije que así no, o es todo o es nada, ya sabes que así soy yo. Es un definitivo no, así quedó ya”, detalló la artista.

A pesar de esto, la actriz no descarta volver a trabajar con Manolo Caro, director de ‘La Casa de las Flores’, y al parecer no sería por él que ella no continúa en la serie.

“Entiendo perfectamente a Manolo, lo están volviendo loco, no me gusta presionar a la gente, quiero que trabaje libre y tranquilo, yo con él puedo hacer cosas maravillosas, yo lo sé […] Me va a escribir algo padrísimo, y lo voy a hacer. Yo lo quiero mucho y él lo sabe”, concluyó Castro.

Este es el video con sus declaraciones: