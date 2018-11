View this post on Instagram

Un tip de #nutrición que no me falla ⚠ NO SE SALTEN EL #DESAYUNO . Si, yo entiendo que es rico dormir esos 5 minuticos más, pero cuando desayunas es más fácil controlar esa “ansiedad” que nos da durante el día y, sobretodo, en la noche. Además, tú metabolismo necesita cortar el ayuno de la noche anterior y arrancar el día con toda! Muchos de ustedes me preguntan qué desayuno. Para mi, un BUEN desayuno debe tener 3 cosas: 1. Proteína (🍳🥚) 2. Carbohidrato (🥖,🍞,arepa de maíz o una fruta🍓🍌🍏🍊) y 3. Grasa (🥜🥑 y la yema de los huevos contiene grasa) #BreakfastIsAMust #MamaBreakASweat