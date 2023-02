Rihanna se paró sobre un escenario rojo, rodeada de bailarines vestidos de blanco, a las 8:30 p.m. para iniciar su show de medio tiempo del Super Bowl LVII y presentarse en uno de los eventos más codiciados por los músicos y visto por los estadounidenses.

El espectáculo marcó su regreso a los escenarios, después de una ausencia de cinco años. La cantante interpretó algunos de sus mayores hits, entre los bailarines y las plataformas flotantes que hicieron parte del show.

(Vea también: Super Bowl 2023: así fue el regreso de Rihanna a los escenarios; ¿está embarazada?)

La cantante barbadense se convirtió en la primera mujer billonaria en presentarse en este evento y, además, aprovechó la ocasión para anunciar su segundo embarazo. Abrió el show con su canción “Bitch better have my money” y continuó con otros de sus éxitos como “Umbrella”, “Work” y “Only Girl”.

Rihanna, además, interpretó “Wild Thoughts”, “Pour it up” y “Money on my mind”, junto con “All of the lights”. El anuncio de la barbadense como cabeza del show se realizó en septiembre de 2022 y muchos anticiparon su regreso a los escenarios.

La presentación de Rihanna se da después de que en 2019 hubiera declinado la invitación para participar en esa edición para mostrar su apoyo por el quaterback Colin Kaepernick, quien fue vetado por protestar contra la brutalidad policial en 2016.

(Vea también: Los comerciales más curiosos que se verán en el Super Bowl 2023 y la millonada que cuestan)

Uno de los momentos que destacaron de esta participación fue cuando Rihanna, en el escenario y antes de recibir su micrófono, se empolvó la nariz con uno de los productos de su marca Fenty. Entre las celebridades que acudieron al evento deportivo y el espectáculo de la barbadense se encontraban Adele, Cara Delevigne, Billie Eilish, Bradley Cooper, entre otros.

El show de Rihanna sucede al ofrecido por Mary J. Blige, 50 Cent, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem y Snoop Dog en 2022.