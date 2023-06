Durante la segunda ceremonia de eliminación en la Casa de los Famosos, la elegida para salir del programa sería la actriz y conductora Sofía Rivera, sin embargo, asegura que todos los participantes que aún están dentro de la casa son unos tramposos y que incluso hubo un complot en su contra.

(Vea también: Exniñera de hijo de Sarabia no fue la única chuzada: revelan identidad de la otra persona)

En la ceremonia pudimos ver como es que varios de los concursantes mostraron su postura al querer eliminar a Sofía, hecho que al final terminó sucediendo, pero es que ella asegura que todo fue parte de un complot entre la gran mayoría para poder sacarla del programa, eso sí, ella menciona que al salir, se fue sin preocupación, pues asegura que jugó como ella lo creyó correcto.

Me sentí muy traicionada por Sergio y por Poncho, pero esto es un programa y como tal no tiene que ser justo, tiene que entretener. Ni modo, me tocó a mí… De volver a la casa sería mucho más ruda y mucho más dispuesta a lo que sea; no me dejaría porque ahora sí entiendo que todo se vale, aquí pasa lo que la gente quiere que pase.