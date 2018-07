Este año en el mencionado concurso, que es organizado por la empresaria y modelo Belky Arizala, se dio como gran ganadora a Ana Rueda, representante del departamento de Santander, quien como menciona en su cuenta de Instagram, también ha sido coronada como Reina de los periodistas.

Pero el problema no radica en el departamento en el que representaba Rueda, ni que tenga otra corona encima, sino en que la mujer es blanca, de cabello rubio y como menciona Barrera:

“En sus redes sociales nunca había mencionado la palabra afro hasta que se inscribió al reinado”.

Pero el palo no solo fue para la ganadora, también caló la señorita Cartagena, de quien le pareció absurdo que representando a una de las ciudades más negras y desiguales del país su más grande preocupación es que existiera una gran cantidad de perros callejeros allí. Y como si fuera poco, la representante de ‘la heroica’ también era de piel clara, boca pequeña, y pelo liso y rubio.

Barrera mencionó que el concurso hubo “3 o 4 jóvenes negras”, esto porque quizá el concurso no estaba siendo lo suficientemente rentable y las mujeres blancas no tienen el dinero para pagar la inscripción. Incluso, ella misma recuerda que en 2010 intentó ser parte del certamen pero los elevados costos no le permitieron entrar.

Volviendo a la rentabilidad, mencionó que quizá se incluyeron a las mujeres blancas y mestizas porque los patrocinadores no venden productos para negras o no tienen personal negro en sus empresas. Por lo que aseguró que el nombre debería ser cambiado, pues la esencia se había perdido ya que las aspirantes no representaban lo que realmente es ser afrodescendiente.

Y en pocas palabras es así como la escritora hace una fuerte crítica a los organizadores del concurso, que para ella era la posibilidad de marcar la diferencia, de darle un lugar a los afrodescendientes, que solo fuera de ellos y del cual se sintieran orgullosos, un espacio donde sí se les tuviera en cuenta.