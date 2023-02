Las tres canciones más escuchadas en el mundo, en Charts Spotify Mundial, tienen dos puntos en común: son interpretadas por mujeres y son temas despecho, de desamor femenino.

Al frente de ese top de las más reproducidas está “Flowers”, de Miley Cyrus, una canción que hace parte del octavo álbum de estudio de la cantante y compositora estadounidense, titulado “Endless Summer Vacation” y que estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo 10 de marzo.

La canción de Miley Cyrus fue estrenada el pasado 13 de enero, el mismo día del cumpleaños de su exesposo, el actor Liam Hemsworth, con quien tuvo una relación por más 10 años, luego se casaron y se divorciaron hace dos años, tras ocho meses de matrimonio.

En Spotify suma, hasta este martes 14 de febrero, 450.028.414 millones de reproducciones.

En el segundo lugar de Charts Spotify Mundial se ubica Kill Bill, de SZA, que hace parte del álbum SOS.

La artista se inspiró para este tema y para la grabación del video en la película de Quentin Tarantino, que lleva el mismo titulo Kill Bill.

La canción habla de una venganza violenta en la que una mujer le arranca el corazón a su ex.

Shakira sigue facturando con su canción

En el tercer lugar de este ranking aparece “Shakira: Bzrp Music Sessions” el tema en el que la barranquillera expuso su ruptura sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué.

La artista volvió a ser viral este martes 14 de febrero en redes cuando subió un video en el que aparece trapeando el piso , mientras escuchaba el tema Kill Bill, de SZA, y canta un pedazo de la letra que dice “I might kill my ex”. (Podría matar a mi ex).