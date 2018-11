Durante la entrevista con el medio, la protagonista de ‘La señorita María, la falda de la montaña’, aseguró que el director del documental le dijo que él fumaba marihuana y la incitó a consumirla en varias ocasiones. Además, se aprovechó de su buena fe.

“Don Ruben me obligaba a que yo firmara. Él en realidad fumaba marihuana y me decía a mi: ‘por qué no se echa unas pipas’ […] Hacía unos tatucos y me decía que yo comiera eso, yo le decía: ‘Yo no estoy acostumbrada a eso Don Rubén’”, detalló María Luisa Fuentes.