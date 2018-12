“Errar de humanos. Yo pienso que aprendimos los dos muchas cosas; nos hicimos mucho daño y a otras personas. Pero bueno, ahora la vida nos ha premiado con cosas muy bonitas. Aquí estamos, apoyándonos”, afirmó Sara Uribe en el programa ‘Se dice de mí’ sobre las declaraciones que en su momento dio al mismo medio en contra del jugador.

Por su parte, Fredy Guarín indicó que esa palabras lo sorprendieron y lo afectaron mucho.

“ Me sentí muy mal, me tiraron por el piso y lo hizo una persona que me conoce, que conoce mi corazón. Ahí sí me dolió mucho”, señaló Guarín.

El deportista aseguró que en ese momento estaba en una situación “jodida” porque quería volver con su familia.

Según Guarín, Sara Uribe se apresuró al hablar con los medios de comunicación antes de aclarar las cosas con él.

La pareja logró superar este percance y a los meses se reconcilió. Ahora, esperan un hijo y piensan casarse.

“Me ha hecho ver que no soy solo un futbolista, sino un ser humano; que la carrera se va a acabar y que hay proyectos de vida”, puntualizó Guarín en la entrevista.